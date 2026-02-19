Разведка Британии проанализировала воздушные атаки РФ против Украины в январе-феврале

Британская разведка проанализировала тенденции в воздушных атаках России против Украины в январе-феврале 2026 года и отмечает, что неизменной основной целью остается энергетическая инфраструктура.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в аналитическом обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 19 февраля.

В январе 2026 года Россия применила против Украины около 4400 ударных БпЛА, что немного меньше, чем 5100 в декабре – что связывают с неблагоприятной погодой.

В первые две недели февраля интенсивность применения БпЛА снова возросла – в среднем до 190 штук в сутки, тогда как в январе это было в среднем 140 в сутки. С 28 января по 2 февраля наблюдалась пауза в ударах по энергетической инфраструктуре, которой придерживались обе стороны.

Отмечают, что основной целью российских ударов с октября 2025 года были и остаются объекты энергетической инфраструктуры Украины – по таким целям Россия применила более 20 тысяч ударных БПЛА и более 300 крылатых ракет, системно пытаясь уничтожать объекты генерации и сеть передачи электроэнергии.

Также отметили, что этой зимой Россия гораздо интенсивнее использует баллистические ракеты, которые могут помогать ей компенсировать проблемы с применением крылатых ракет, запускаемых с Ту-95.

"Любые паузы в применении ракет позволяют России накопить запасы для следующих ударов – приоритетными целями которых почти точно останется национальная критическая инфраструктура", – считают аналитики Минобороны Британии.

Также сообщалось, что в европейских разведках сомневаются в том, что российско-украинская война закончится в 2026 году.

В Еврокомиссии заявили, что энергетическая помощь от ЕС помогла обеспечить светом примерно 9 млн украинцев.