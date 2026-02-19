ЕС не требует от Украины возобновить транзит российской нефти через "Дружбу": "никаких дедлайнов"

Европейский Союз не давит на Украину с требованием возобновить транзит российской нефти по поврежденному нефтепроводу "Дружба", учитывая систематическое разрушение Россией энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды", заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Евросоюз не давит и не устанавливает никаких дедлайнов для Украины по ремонту нефтепровода "Дружба" и восстановлению транзита российской нефти в Европу.

"Что касается восстановления Украиной нефтепровода "Дружба", то я хочу очень четко заявить, что мы находимся в контакте со всеми соответствующими органами власти Украины, чтобы получить разъяснения относительно сроков ремонта. Мы не подталкиваем, не давим и не устанавливаем Украине никаких временных рамок для этого", – заявила Итконен.

Она подчеркнула, что, учитывая контекст, в течение четырех лет войны Россия использовала украинскую энергетическую инфраструктуру – и в то же время "они стратегически и систематически уничтожали ее".

"Украина продемонстрировала сверхчеловеческие усилия, продолжая ремонт и восстановление, в значительной степени при поддержке государств-членов ЕС и Еврокомиссии, которую мы мобилизовали, чтобы обеспечить тепло в больницах и домах, а также работу промышленности", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Поэтому в этом случае мы не подталкиваем, не давим, нет никаких дедлайнов. Это должно быть абсолютно понятно", – добавила она.

По словам пресс-секретаря, "учитывая ситуацию и контекст, мы остаемся на связи (с украинской стороной. – „ЕП")".

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия угрожает прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Заявление чиновника прозвучало после того, как накануне Венгрия объявила об остановке поставок дизельного топлива Украине.

Напомним, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Братислава и Будапешт обвиняют Киев в отказе ремонтировать поврежденные части нефтепровода.

Накануне правительство Словакии объявило об остановке поставок дизельного топлива в Украину.

Больше по теме читайте в аналитической статье "Конец "Дружбе": что стоит за угрозами Орбана и Фицо и какую ошибку сделала Украина".