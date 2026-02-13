Выборы в Венгрии: оппозиционная "Тиса" продолжает сохранять преимущество над партией Орбана

Главная оппозиционная партия Венгрии "Тиса" сохраняет 10-пунктное преимущество над правящей партией "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана за два месяца до парламентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса Idea Institute, которые приводит агентство Reuters.

Опрос, проведенный с 31 января по 6 февраля, показал, что 48% избирателей, которые определились, поддержали "Тису", а 38% – партию Орбана "Фидес", что не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Idea Institute также сообщил, что количество неопределившихся избирателей за месяц снизилось на 3 процентных пункта, до 24%.

"За последний месяц многие избиратели нашли партию, которую они готовы поддержать, и от этого выиграли также меньшие партии", – отметили в институте.

Согласно опросу, еще две партии получат достаточное количество голосов, чтобы войти в парламент: ультраправая партия "Наша родина" (Mi Hazank) и левая "Демократическая коалиция" (Demokratikus Koalicio) получили поддержку 5% избирателей.

Большинство опросов показывают, что "Фидес" отстает от "Тисы", несмотря на меры правительства, которые нравятся избирателям.

Однако проправительственные социологи показывают преимущество "Фидес". Опубликованный в пятницу февральский опрос проправительственного института Nezopont показал, что 46% избирателей поддерживают партию Орбана "Фидес", а 40% – "Тису".

Напомним, 12 февраля лидер "Тисы" Петер Мадяр вышел с публичными объяснениями, что стал жертвой провокации с использованием скрытой съемки интимного характера. Политик связал появление этого видео с людьми, близкими к партии Виктора Орбана "Фидес".

Несколько дней назад Мадьяр заявил, что команда Орбана собирается шантажировать его публикацией интимных видео с партнершей.

Смотрите подробное видео "ЕП" о том, реальна ли в Венгрии смена антиукраинской власти Орбана.