В Молдове говорят, что Тирасполь должен принять план реинтеграции, если хочет поддержки

Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Валериу Киверь заявил, что Кишинев может оказать поддержку Приднестровью на фоне энергетического кризиса, но для этого Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом Киверь сказал, выступая после заседания правительства.

Чиновник отметил, что возможность поддержать граждан с левого берега Днестра и обеспечить деятельность промышленных предприятий там "относительно проста".

"Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции Республики Молдова, которое предусматривает постепенное расширение конституционного поля на всю территорию страны. Это предложение поддерживается большинством граждан с левого берега Днестра и отражает их желание иметь стабильность, безопасность и устойчивое социально-экономическое развитие", – заявил вице-премьер Молдовы.

18 декабря власти непризнанного Приднестровья объявили чрезвычайное положение в экономике из-за сокращения поставок в регион природного газа.

В ноябре в Приднестровье из-за сокращенных поставок газа начали приостанавливать работу крупных предприятий, а ключевую электростанцию перевели с газа на уголь.

Сейчас в Приднестровье размышляют над тем, чтобы продлить чрезвычайное положение.

В начале декабря Киверь заявил, что Молдова в сотрудничестве с Евросоюзом и США разрабатывает план реинтеграции непризнанного Приднестровья, но он не раскрыл деталей замысла.

