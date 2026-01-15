В Приднестровье продлили чрезвычайное положение из-за нехватки газа

В непризнанном Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения в экономике в связи с нехваткой газа.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Так называемый парламент Приднестровья 15 января одобрил указ приднестровского лидера Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного положения до 15 февраля.

"Решение приняли в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера и длительным ухудшением социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа", – пояснили решение в Приднестровье.

Чрезвычайное положение в Приднестровье ввели 18 декабря 2025 года из-за сокращения поставок газа.

Глава экономического развития региона Сергей Оболоник заявил, что проблемы с поставками газа связаны со "снижением темпов проведения расчетных операций на территории Евросоюза".

В ноябре в Приднестровье из-за сокращенных поставок газа начали приостанавливать работу крупных предприятий, а ключевую электростанцию перевели с газа на уголь.

14 января вице-премьер по реинтеграции Молдовы Валериу Киверь заявил, что Кишинев может оказать поддержку Приднестровью на фоне энергетического кризиса, но для этого Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции.

Энергетический кризис в регионе начался еще в начале 2025 года. Россия прекратила подачу газа в непризнанную республику. Из-за этого Приднестровье больше месяца жило без газа, отопления, горячей воды и с веерными отключениями электроэнергии.