СМИ: Британия планирует законодательно исключить брата короля из линии престолонаследия

Британское правительство рассмотрит новое законодательство, чтобы исключить Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из линии престолонаследия королевской власти.

Об этом сообщил осведомленный представитель британского правительства агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, такое законодательство будет рассмотрено, как только завершится полицейское расследование его связей с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Собеседник рассказал, что любые изменения в линии престолонаследия потребуют консультаций и согласования с другими странами, где главой государства является король Великобритании Чарльз III.

Экс-принца арестовали 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственным положением. Впоследствии его освободили под следствие после того, как его допрашивали по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением.

Это стало первым случаем ареста члена королевской семьи с 1649 года.

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в начале февраля, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

