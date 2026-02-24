Президент Литвы: украинцы выбрали свободу вместо страха и достоинство вместо покорности

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил веру в победу Украины в четвертую годовщину с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом он заявил в обращении, опубликованном в соцсети Х 24 февраля, сообщает "Европейская правда".

Науседа сказал, что четыре года назад тьма пыталась поглотить Украину, а Россия верила, что ракеты и террор смогут стереть украинскую нацию из истории.

"Вместо этого мы стали свидетелями чего-то чрезвычайного – нации, которая отказалась становиться на колени, народа, который выбрал свободу вместо страха, достоинство вместо покорности, свет вместо тьмы", – заявил Науседа.

Он добавил, что храбрость украинцев вдохновляет миллионы людей, а их стойкость укрепляет Европу.

"Ваша жертва напоминает миру, что свобода не дается просто так. Ее надо защищать. Дорогие украинцы, вы не одиноки. Литва солидарна с вами, дружественна к вам и непоколебимо верит в вашу победу. Победу, которая определит будущее Европы", – сказал Науседа.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что настоящий мир в Европе возможен только при условии настоящего мира в Украине.

Министерство иностранных дел Украины 24 февраля заявило, что для долгосрочного мира в Европе и Северной Америке необходима полная интеграция Украины в военно-политические структуры евроатлантического пространства.

Руководство институтов ЕС убеждено, что полномасштабное вторжение России в Украину постепенно обессиливает РФ и дальнейшее давление заставит ее прекратить агрессию.