Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС из-за "Дружбы"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".

Об этом Сийярто написал в воскресенье в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Венгерский дипломат отметил, что на завтрашнем заседании Совет ЕС по иностранным делам планирует принять 20-й пакет санкций против России.

"Венгрия заблокирует его. Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу „Дружба", мы не позволим принимать важные для Киева решения", – заявил глава МИД Венгрии.

Из-за российской атаки на западноукраинский нефтяной узел Броды и повреждения нефтепровода "Дружба" правительства Словакии и Венгрии синхронно приняли решение объявить в своих странах чрезвычайное положение на рынке нефтепродуктов. Обе страны заявляют, что Украина сознательно не ремонтирует трубопровод, потому что не хочет поставлять им российскую нефть.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Также Венгрия объявила об остановке поставок дизельного топлива в Украину и заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС.