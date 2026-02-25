Как Эрдоган атакует демократию в Турции и почему Запад должен реагировать

Турецкий суд признал виновным мэра Стамбула Экрема Имамоглу, арестованного в марте прошлого года в связи с делом о коррупции.

Задержание популярного оппозиционного лидера вызвало массовые протесты по всей стране, которых Турция не видела более десяти лет.

Судебный процесс против Имамоглу, который победил кандидата от правящей Партии справедливости и развития на выборах мэра Стамбула в 2019 году (и в повторном голосовании) и на выборах 2024 года, был только началом. С тех пор другие мэры от Республиканской народной партии также были задержаны в рамках кампании по ослаблению и уничтожению оппозиции.

О том, как президент Реджеп Тайип Эрдоган меняет Турцию и почему западные союзники не должны терпеть откат демократии, читайте в колонке депутата парламента Турции Билала Билиджи и постдокторанта Стэнфордского университета Эрика Болдвина Приговор для демократии: как дело мэра Стамбула изменило Турцию. Далее – краткое изложение.

Авторы колонки обращают внимание, что Экрем Имамоглу стал мишенью, потому что он – неполитизированный, ориентированный на конкретные дела центрист, который побеждает без использования политики идентичности, на которую президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опирается, чтобы удержать свою электоральную базу.

"Должность мэра Стамбула только подчеркнула этот образ. Руководство городом дает оппозиционным лидерам видимость, ценный административный опыт и доказательство того, что можно управлять по-другому. Именно поэтому города часто становятся передовой линией в борьбе за сохранение демократии", – пишут Билиджи и Болдуин.

Они напоминают, что в конце 2024 года в провинциях с преимущественно курдским населением также отстранили мэров городов Мардин и Батман, заменив их государственными назначенцами.

Так что избирателям, по мнению авторов колонки, понятно: вы можете голосовать, но государство оставляет за собой право исправить ваш выбор.

Кроме того, в Турции молчание политиков сопровождалось цензурой в интернете, добавляют Билиджи и Болдуин.

"Когда цифровое публичное пространство закрывается по усмотрению правительства, любая надежда на честную конкуренцию исчезает", – отмечают авторы колонки.

По их словам, использование правовых институтов и процедур для определения, кто может баллотироваться, кто может выступать и кто может организовываться, стало излюбленным методом ограничения политической конкуренции, сохраняя при этом внешний вид демократии.

Итак, путь к более глубокому авторитаризму вымощен выборочными преследованиями, административными исключениями и досудебным заключением – методами, которые определяют политические результаты еще до того, как будет отдан бюллетень.

Авторов колонки беспокоит то, что западные страны часто терпимо относятся к откату демократии у стратегически важных партнеров ради стабильности.

"Когда действующие правительства могут нейтрализовать своих соперников с помощью "правовой войны", общественные институты теряют доверие, а политика сводится к стратегиям выживания тех, кто у власти. Это – персонализация власти, а не стабильность", – подчеркивают Билиджи и Болдуин.

А это приводит к тому, что политические решения становятся менее предсказуемыми, потому что они основаны на безопасности режима, а не на подотчетных органах.

"Страна, где верховенство права потерпело крах, не может быть опорой южного фланга НАТО. Она постоянно создает напряженность и может превратиться в источник уязвимости. Заключение Имамоглу касается не только одного политика. Это служит предупреждением", – резюмируют депутат парламента Турции и постдокторант Стэнфордского университета.

Подробнее – в колонке Билала Билиджи и Эрика Болдвина Приговор для демократии: как дело мэра Стамбула изменило Турцию.