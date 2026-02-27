Мерц летит к Трампу обсуждать тарифы

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетит Соединенные Штаты на следующей неделе, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt со ссылкой на представителя немецкого правительства.

Визит канцлера Германии в Вашингтон запланирован на вторник, 3 марта.

Встреча лидеров запланирована на утро в Овальном кабинете, после чего они встретятся на совместный обед.

Заместитель представителя немецкого правительства Себастьян Гилле рассказал, что Трамп и Мерц обсудят двусторонние отношения, ситуацию с безопасностью и вопросы торговли и конкуренции. По словам чиновника, Германия ожидает "ясности от правительства США относительно следующих шагов", которые касаются тарифов.

Напомним, 21 февраля, после признания Верховным судом США незаконными тарифов президента Дональда Трампа, введенных весной 2025 года, президент США анонсировал новую 10-процентную пошлину на импорт в США из всех стран. На следующий день Трамп заявил о повышении таможенной ставки до 15%.

Европарламент решил заморозить утверждение торгового соглашения с США из-за "хаоса" с пошлинами Трампа.

А канцлер Германии Фридрих Мерц предложил применить самые мощные инструменты экономической защиты ЕС, так называемую "торговую базуку", если переговоры с Вашингтоном не помогут преодолеть нынешний тарифный кризис.