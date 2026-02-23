Мерц допустил удар по США "торговой базукой" ЕС на фоне тарифного хаоса

Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает применить самые мощные инструменты экономической защиты ЕС, если переговоры с Вашингтоном не помогут преодолеть нынешний торговый кризис.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Мерц допустил использование так называемой "торговой базуки" – инструмента ЕС против экономического принуждения. Этот механизм позволяет блоку ограничивать доступ к своему рынку для стран, которые оказывают экономическое давление.

"Я уверен, что мы найдем способ решить эти торговые споры, не прибегая к этому инструменту", – сказал Мерц на конференции, организованной DPA в Берлине в понедельник.

"Но если это будет необходимо, то это будет необходимо, и я буду последним человеком, который скажет "нет", – добавил канцлер.

Мерц планирует в ближайшие дни отправиться в Вашингтон, чтобы представить "скоординированную европейскую позицию" по поводу пошлин Трампа.

"Если мы хотим способствовать стабильности наших отношений и, не в последнюю очередь, оказать услугу промышленности по обе стороны Атлантики, то мы должны как можно быстрее положить конец этой неопределенности", – сказал он в понедельник о своем запланированном послании Трампу.

Почти одновременно с заявлением Мерца комитет Европарламента по международной торговле официально решил отложить голосование по имплементации прошлогоднего тарифного соглашения между ЕС и США.

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Европейская комиссия выступила с официальным заявлением, требуя полной ясности от администрации США относительно дальнейших шагов в торговой политике после решения Верховного суда о незаконности тарифов Трампа.