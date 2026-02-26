Правительство Норвегии ужесточит правила пребывания новоприбывших украинских мужчин

Правительство Норвегии намерено ужесточить правила пребывания для новоприбывших военнообязанных мужчин из Украины.

Об этом сообщило Министерство юстиции страны, пишет "Европейская правда".

Министр юстиции Астри Аас-Хансен заявила, что иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой, устойчивой и справедливой.

"С осени 2025 года Норвегия, как и многие другие европейские страны, столкнулась с увеличением количества молодых украинских мужчин, приезжающих в страну. Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев в Северной Европе. Чтобы избежать чрезмерного наплыва, необходимо усилить контроль", – объявила министр.

В ближайшее время правительство направит на общественное обсуждение предложение, согласно которому украинские мужчины в возрасте 18–60 лет, за отдельными исключениями, больше не будут получать в Норвегии временную коллективную защиту. Они смогут подавать заявления на убежище по общим правилам.

"Норвегия не должна принимать больше людей, чем способна интегрировать. Расселение беженцев является добровольной задачей для муниципалитетов. За последние годы норвежские общины проделали огромную работу и расселили почти 100 тысяч перемещенных лиц из Украины. Многие муниципалитеты сообщают о перегрузке местных услуг и нехватке жилья", – прокомментировала министр труда и интеграции Кьерсти Стенсенг.

Ужесточение правил коснется только новых заявителей и не повлияет на тех, кто уже имеет временную коллективную защиту в Норвегии.

Ограничения также не будут распространяться на мужчин, которые документально освобождены от службы или явно не способны ее проходить, а также на лиц, эвакуированных по программе медицинской эвакуации. Предусматриваются исключения и для мужчин, которые единолично опекают детей, прибывших вместе с ними или находящихся в Норвегии.

Правительство планирует принять изменения до Пасхи с последующим быстрым вступлением их в силу.

В конце августа 2025 года правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы в условиях военного положения, разрешив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.

После смягчения Украиной правил выезда из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет количество молодых украинцев, приезжающих в Германию, существенно возросло.

В Польше осенью зафиксировали значительное увеличение молодых украинцев с временной защитой.