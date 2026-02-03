Какие семь уроков Украины может перенять Европа для усиления своего цифрового суверенитета

Европа все чаще говорит о цифровом суверенитете как о необходимом условии безопасности и конкурентоспособности. Во времена все более диджитализированной экономики это имеет значение.

Эта потребность есть и для Украины. Причем Украина проходит этот путь в самых жестких условиях: во время войны, блэкаутов, физических разрушений и массированных кибератак.

О том, как украинский опыт может пригодиться странам Европейского Союза, читайте в статье главы Украинского альянса цифрового суверенитета Татьяны Хабибрахмановой Цифровой суверенитет по киевскому рецепту: в чем Украина может быть примером для ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

В условиях полномасштабной войны цифровые решения в Украине стали одним из механизмов выживания государства. Управление данными, доступом и защитой формировалось под постоянной угрозой компрометации. Инфраструктура работала в условиях физических разрушений, блэкаутов и кибератак.

Украина формировала эти компоненты в среде, где горизонт планирования измерялся неделями, а цифровые политики внедрялись без длительных испытаний, даже когда цена ошибки могла быть высокой.

Этот вынужденный опыт помог сформировать набор правил.

Непрерывность сервисов – это базовое требование, а не опция.

Геораспределенное хранение данных, перенос систем в облачные среды (даже когда речь идет о хранении за рубежом) и заранее продуманные модели резервирования позволяют Украине сохранять работу критических реестров и цифровых услуг даже в случае разрушительных обстоятельств.

Цифровая независимость не может существовать отдельно от архитектуры безопасности страны.

В Украине цифровые инструменты ежедневно работают и для оборонных задач: учет ресурсов, логистика, координация поставок, взаимодействие между военными, государственными структурами и т.д.

Цифровое государство должно уметь менять правила доступа в случае изменения уровня угроз.

В начале российского вторжения Украина временно закрыла часть реестров, изменила режимы доступа, усилила сегментацию систем, пересмотрела подходы к публичности информации. Впоследствии реестры поэтапно открывались – но уже по новым стандартам безопасности.

Конкуренты – в одной лодке и должны сотрудничать.

В условиях угроз конкуренция уступает место кооперации.

Скорость как элемент устойчивости.

Во время полномасштабной войны правительство Украины адаптировало платформы под военные нужды за считанные недели. Это свидетельствует о скорости и адаптивности цифровой политики без потери управляемости.

Треугольник доверия: государство, бизнес, гражданское общество.

Волонтерские ИТ-инициативы, частные компании и государственные органы часто работают как единая сеть.

Подобный уровень интеграции трудно "установить" административно, но его можно развивать через политику открытости, интероперабельности и партнерства.

Реалистичное видение рисков.

Украинские управленческие решения принимаются в условиях, когда атаки на датацентры, перебои связи или взлом систем могут произойти в любой момент. Поэтому приоритетом становятся практические вещи, обеспечивающие непрерывность работы: резервные копии, дублирование критических компонентов и быстрое восстановление сервисов и данных после сбоев.

В общем, суверенитет в цифровом мире измеряется прежде всего способностью государства сохранять контроль над данными, работать в условиях разрушения, быстро восстанавливаться и не терять управляемость под давлением.

Украинский опыт невозможно перенести как готовую инструкцию для других государств. Однако его можно использовать как практическую рамку для европейской политики цифрового суверенитета: закрепить требования к юрисдикции и доступу к данным, инвестировать в резервирование и взаимозаменяемость инфраструктуры, развивать кросс-провайдерные модели аварийного восстановления и отрабатывать сценарии работы государственных сервисов в кризисных условиях.

Подробнее – в материале Татьяны Хабибрахмановой Цифровой суверенитет по киевскому рецепту: в чем Украина может быть примером для ЕС.