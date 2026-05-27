МИД Франции вызвал российского посла из-за угроз гражданским украинцам и дипломатам

В среду, 27 мая, Министерство иностранных дел Франции по требованию министра Жана-Ноэля Барро вызвало посла России из-за массированных атак на украинских гражданских и дальнейших угроз украинцам и иностранным дипломатам.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили в пресс-службе МИД Франции.



"В результате массированных ударов, нанесенных в минувшие выходные, и учитывая неприемлемые угрозы, нависшие над украинскими гражданскими лицами и иностранными дипломатами, министерство Европы и иностранных дел вызывает по требованию министра посла Российской Федерации во Франции", – сообщили в пресс-службе.



Французские дипломаты отмечают, что "своими действиями Россия ежедневно демонстрирует свой цинизм и пренебрежение международным правом".



"Франция решительно осуждает запугивания со стороны Москвы, которые являются доказательством военного тупика, в котором страна оказалась в Украине. Франция повторяет свой призыв к России прекратить ее незаконную агрессивную войну в Украине", – подчеркивается в заявлении МИД Франции.



Как сообщала "Европейская правда", ранее, после угроз Москвы новыми ударами по Киеву и советов иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу, представителя посольства России вызвала Литва.



К схожим шагам после российских угроз прибег ряд других европейских столиц, в частности, Варшава и Осло.



Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова назвала новые угрозы РФ "шедевром лицемерия" и "признаком отчаяния".



МИД Украины предложил иностранным дипмиссиям дополнительную помощь с мерами безопасности на фоне угроз России.