Посольство Литвы в Украине заявляет, что не покинет Киев, несмотря на новые угрозы со стороны РФ

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что посольство страны в Украине будет продолжать работу, несмотря на угрозы России усилить удары по Киеву.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

МИД Литвы заявило, что посольство приняло необходимые меры по защите персонала, а также разработало планы действий на случай чрезвычайных ситуаций для реагирования на потенциальные угрозы безопасности.

Также в министерстве подчеркнули, что Литва вместе с Европейской службой внешних дел и другими государствами-членами Европейского Союза "единодушно и категорически" отвергла российские угрозы, направленные против жителей Киева и иностранных дипломатов, работающих там.

В тот же день Литва вызвала в Министерство иностранных дел представителя посольства России.

К аналогичным шагам после российских угроз прибегли и ряд других европейских столиц, в частности Варшава и Осло.

МИД Украины предложил иностранным дипмиссиям дополнительную помощь с мерами безопасности на фоне угроз России.