Генсек НАТО уверен, что Европа найдет более $15 млрд на закупку оружия для ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уверен, что союзники покроют финансовые потребности Украины в закупке американского оружия.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Отвечая на вопрос о том, как можно собрать запрошенные Украиной $15,5 млрд на финансирование программы PURL, которая используется для закупки оружия в США, Рютте заверил, что эти средства точно будут обеспечены

"Я абсолютно убежден, что деньги будут, ведь мы все знаем, насколько критическое значение они имеют", – заявил он.

Генеральный секретарь, впрочем, признал, что проблема неравномерности финансирования разными странами оказывает негативное влияние на это: "Сейчас две трети союзников участвуют в программе PURL, но действительно есть проблема распределения финансового бремени".

По его словам, ситуация, когда часть государств помогают ВСУ в закупке американского оружия, а часть нет, является ненормальной.

"Сейчас есть отдельные государства, которые делают много, многие делают что-то, а меньшая часть – не делает ничего. Но действительно, нужно лучшее распределение финансирования, и мы над этим работаем", – добавил генсек.

Он также отметил отдельные нации, которые вносят существенный вклад в закупки по программе PURL – это канадцы, норвежцы, немцы, а также шведы и балтийские государства.

Напомним, что PURL в настоящее время является единственным способом закупки в США средств ПВО, прежде всего противоракет к системам Patriot.

Ранее Рютте заявил, что 90% ракет для украинской ПВО поступило через программу PURL.

Сбои в поставках являются болезненным вопросом для Киева, в частности, Зеленский объяснил "наезд" на Европу в Давосе проблемами с ракетами для ПВО.

Также Марк Рютте просит ЕС отступить от правила "покупай европейское" в отношении оружия для Украины.