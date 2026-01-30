Зеленский объяснил, что "наехал" на Европу в Давосе из-за проблем с ракетами для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что имел основания для критических заявлений в адрес Европы после того, как нехватка финансирования привела к дефициту ракет ПВО и россиянам удалось поразить энергетику Киева.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский не стал отрицать, что из европейских столиц его речь могла показаться слишком резкой и объяснил это тем, "мы живем в разных информационных полях – Украина и остальная Европа".

Также Зеленский признал, что речь идет не только об информационных, но и об "эмоциональных" расхождениях в восприятии событий.

Президент пояснил, что его выступлению в Давосе предшествовали тяжелые обстрелы энергетической инфраструктуры, когда россияне поразили значительное количество объектов в Киеве, а также признал: он знал заранее, что ВСУ не смогут отразить эту атаку.

"Например, у нас в Украине российские атаки по ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, ТЭЦ-4 в Киеве, а я знаю, что пустые дивизионы против баллистических ударов. Просто пустые. Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики; я знаю, что стоит Patriot; и я знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты", – рассказал он.

Причиной дефицита ракет, по его словам, стала нехватка финансирования для закупки в США противоракет PAC-3, способных перехватывать баллистику.

Впрочем, президент Зеленский уклонился от прямого ответа на просьбу уточнить, почему его критика была направлена именно на Европу и избегала США, хотя речь идет об американских ракетах.

"США не дают нам ракеты бесплатно. По-разному можем к этому относиться. Это оплачивается Европой, и транш по PURL (для закупки оружия в США) не был оплачен. Ракеты не пришли. Я просто констатирую, что происходит. Поэтому я и говорю, что эмоционально и информационно надо быть в одной плоскости", – добавил он.

Президент также подчеркнул, что после того дефицит был заполнен, но противоракеты пришли с двухдневным опозданием,

"PAC-3 пришли через день после того, как нам делают почти блэкаут", – заявил он.

Ранее генсек НАТО обратился к странам, которые "сидят на запасах перехватчиков", передать эти ракеты Украине.

Также в январе Норвегия передала Украине значительное количество ракет к системам ПВО NASAMS.

Зеленский уже заявлял, что состояние ПВО Украины зависит от единства Европы и США.