В Греции задержали двух офицеров корабля, затонувшего по пути в Украину

В порту греческого острова Андрос арестовали капитана и вахтенного офицера турецкого грузового судна, которое затонуло у острова в Эгейском море рано утром в среду без человеческих жертв, в то время как власти сосредоточились на принятии превентивных мер для предотвращения разлива нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Судно Corsage C под флагом Вануату следовало из Албании в Украину с 3 000 тонн соды на борту, когда натолкнулось на скалы у северного побережья Андроса и затонуло. Экипаж судна состоял из восьми турок и одного гражданина Азербайджана, все они, по сообщениям, находятся в добром здравии.

52-летнему капитану и 32-летнему вахтенному офицеру предъявлены обвинения, в частности в халатности, приведшей к аварии судна. Точные причины затопления судна расследуются.

Власти развернули масштабную операцию с целью предотвращения экологического ущерба от аварии судна Corsage C, которое перевозило в своих баках неопределенное количество топлива.

Два специализированных судна береговой охраны для очистки были отправлены на место происшествия из порта Рафина в восточной Аттике, а вокруг затонувшего судна устанавливали плавучий боновый заградитель, чтобы улавливать топливо, которое может вытечь, прежде чем оно достигнет берегов Андроса или других соседних островов.

В ноябре в Нидерландах подобрали с крошечного скалистого острова немецкого моряка, который после аварии своей лодки провел там почти три дня без связи и средств для выживания.

В марте в румынском порту Мидия продолжалась поисково-спасательная операция в связи с аварией буксира, на борту которого находились пять членов экипажа; по меньшей мере один из них погиб.