Канада пересматривает решение о покупке F-35 из-за ухудшения отношений с США

Канада пересматривает решение о покупке истребителей F-35 у Соединенных Штатов из-за угрозы торговой войны.

Об этом говорится в публикации The Hill, пишет "Европейская правда".

Канада в связи с ухудшением отношений с США размышляет о целесообразности закупки истребителей F-35 Lockheed Martin, сделку по которым запланировали в 2022 году.

Канада обязалась купить не менее 16 самолетов, а сейчас премьер Марк Карни взвешивает, стоит ли заказывать еще 72, или рассмотреть другие альтернативы на мировом рынке.

Дополнительными факторами являются задержки с поставками, которые проявились со временем, и рост стоимости самолетов.

Карни инициировал пересмотр решения о закупке еще в марте 2025 года, процесс до сих пор продолжается.

Ситуация обострилась в прошлом месяце, когда посол США в Канаде Пит Хукстра в интервью CBC сказал, что если Оттава не захочет покупать F-35s, Штаты могут инициировать изменения в оборонном партнерстве NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки).

В Госдепе позже прокомментировали, что Хукстра не угрожал изменением договора, который существует с 1957 года, и в то же время заявили, что это "создало бы значительный пробел в структуре обороны Северной Америки".

В качестве альтернативы правительство Карни якобы рассматривает шведские JAS 39 Gripen. Среди военных – немало сторонников того, что F-35 остаются лучшим решением, но звучат и аргументы о том, что покупка американских истребителей поставит Канаду в чрезмерную зависимость от США и все более непредсказуемой внешней политики Вашингтона.

Опрос общественного мнения показал, что 72% граждан поддерживают покупку шведских Gripen – либо со стратегическим переходом на них, либо с сохранением "смешанного" флота F-35 и Gripen. Только 13% опрошенных уверены в том, что Канада должна оставить своим основным истребителем F-35.

Премьер Чехии подтвердил закупку F-35 в США, но хочет улучшить условия.

Напомним, в правительстве Украины ожидают, что завод производителя шведских истребителей Gripen в Украине появится в 2033 году, а сами самолеты – "значительно раньше".

Президент Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты могут поступить уже в 2026 году.