Сийярто набросился на украинскую теннисистку, которая не пожала руку сопернице из Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто возмутился поступком украинской теннисистки Александры Олейниковой, которая отказалась пожать руку своей венгерской сопернице Анне Бондар, поскольку та после начала полномасштабного вторжения посещала турнир в России.
Об этом венгерский министр написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".
В ходе теннисного турнира WTA 250 в румынской Клуж-Напоке Олейникова откажется от совместного фото и рукопожатия с венгеркой Анной Бондар.
"Поехать в декабре 2022 года на турнир в Россию и принять оплату из средств Газпрома – с моральной точки зрения это то же самое, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же зло – только 80 лет спустя", – аргументировала свою позицию украинская спортсменка.
Комментируя эту ситуацию, Сийярто назвал поведение Олейниковой "возмутительным и скандальным".
"Если злоумышленники смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к неприятностям и недостойным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не может поверить, что спортсмены несут ответственность за решения политиков", – убежден глава МИД Венгрии.
Не понравились Сийярто и параллели между РФ и нацистской Германией.
"Попытка дискредитировать Анну Бондарь и упоминание о нацистских параллелях скорее характеризуют саму украинскую "спортсменку", – считает он.
Недавно возник дипломатический спор между главой МИД Украины Андреем Сибигой и Будапештом после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал не пускать Украину в ЕС еще 100 лет.
Спор спровоцировало заявление Виктора Орбана о том, что в Венгрии в следующие 100 лет "не будет такого парламента, который бы проголосовал за вступление Украины в ЕС".
В ответ на эти слова венгерского премьера Сибига резко ответил, что его планы обречены на провал, поскольку "хозяин Орбана" в Москве не продержится еще 100 лет.