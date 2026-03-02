Британия привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе
Великобритания заявила, что привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников в Персидском заливе.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в обращении, пишет "Европейская правда".
Стармер заявил, что Великобритания не была вовлечена в удары США и Израиля по Ирану, в частности из-за убеждения, "что лучшим путем для региона и для мира является урегулирование путем переговоров".
Вместе с тем он подчеркнул, что Иран подвергает огромному риску британский народ и его союзников на Ближнем Востоке, и партнеры в Персидском заливе просят сделать больше для их защиты.
Поэтому премьер-министр Великобритании заявил, что страна привлечет экспертов из Украины вместе со своими собственными экспертами, чтобы "помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые на них нападают".
"Хочу четко отметить: мы все помним ошибки Ирака. И мы извлекли из них уроки", – добавил он.
Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.
Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.
Дональд Трамп заявил в воскресенье, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".
Американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.