Британия привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе

Великобритания заявила, что привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников в Персидском заливе.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в обращении, пишет "Европейская правда".

Стармер заявил, что Великобритания не была вовлечена в удары США и Израиля по Ирану, в частности из-за убеждения, "что лучшим путем для региона и для мира является урегулирование путем переговоров".

Вместе с тем он подчеркнул, что Иран подвергает огромному риску британский народ и его союзников на Ближнем Востоке, и партнеры в Персидском заливе просят сделать больше для их защиты.

Поэтому премьер-министр Великобритании заявил, что страна привлечет экспертов из Украины вместе со своими собственными экспертами, чтобы "помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые на них нападают".

"Хочу четко отметить: мы все помним ошибки Ирака. И мы извлекли из них уроки", – добавил он.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Дональд Трамп заявил в воскресенье, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".

Американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.