СМИ: в ЕС придумали, как обеспечить Украине €30 млрд в условиях вето Венгрии и Словакии

У Брюсселя есть план, как предоставить Украине по крайней мере часть необходимого ей финансирования, даже если Венгрия и Словакия продолжат препятствовать окончательному согласованию кредита на 90 млрд евро.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Двое европейских дипломатов поделились, что в Евросоюзе есть план, как предоставить Украине хотя бы часть необходимого ей финансирования для ведения обороны и всех потребностей, если согласование кредита на 90 млрд евро и дальше останется в тупике.

На саммите в Брюсселе на следующей неделе лидеры ЕС надеются все же убедить Виктора Орбана и Роберта Фицо соблюсти первоначальное обещание утвердить кредит на 90 млрд для Украины. Но на случай, если эти надежды не оправдаются, у стран Балтии и Северной Европы есть план, как все же дать Украине средства на необходимые расходы по крайней мере на первую половину 2026 года.

Еще один собеседник, причастный к обсуждениям, говорит, что речь идет о 30 млрд евро – в форме двусторонних займов, что, соответственно, не потребует централизованного решения ЕС.

В дополнение министр финансов Нидерландов Элко Хейнен якобы сказал коллегам, что в Гааге планируют предоставлять Украине по 3,5 млрд евро двусторонней поддержки до 2029 года.

Идея с предоставлением средств в двустороннем формате обсуждалась еще перед декабрьским саммитом. Тогда предпочли "дожимать" решение с кредитом ЕС, ведь противоположный выбор подрывал бы впечатление о европейской солидарности и подсветил бы, что внутри ЕС есть глубокие противоречия. Однако в ситуации, когда время идет, Украина нуждается в деньгах и какой-то определенности, а Орбан стоит на своем, это становится едва ли не единственным вариантом.

Несколько собеседников рассказали Politico, что по состоянию на сейчас у Украины достаточно денег на неотложные нужды до начала мая – с тех пор как МВФ утвердил заем на 8,1 млрд в конце февраля и сразу предоставил транш в размере 1,5 млрд. Без этого деньги закончились бы уже в конце марта и Украина оказалась бы в очень уязвимом положении.

В дружественных к Украине европейских столицах и в Киеве надеются на то, что Виктор Орбан все же проиграет на выборах 12 апреля, поскольку соцопросы дают все основания надеяться на это.

Соперник Орбана Петер Мадяр, вероятно, не станет категорически блокировать утверждение совместного займа ЕС, особенно если транзит российской нефти через "Дружбу" восстановится или ему предложат какой-то другой "бонус" со стороны ЕС – например, размораживание пока замороженных европейских средств для Венгрии или утверждение запроса Будапешта на 16 млрд евро через программу SAFE.

Если же Орбан удержится у власти, в ЕС надеются, что он все равно в конце концов уступит, поскольку уже не будет иметь такой явной причины делать это, как сейчас, когда он поставил антиукраинскую риторику в центр своей избирательной кампании.

Словацкого премьера Роберта Фицо считают меньшим препятствием, чем Орбана.

10 марта еврокомиссар Валдис Домбровскис заверил, что ЕС в конце концов предоставит Украине 90 млрд "так или иначе".