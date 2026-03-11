После 20 лет членства Польши в Евросоюзе оказалось, что именно аграриям оно принесло больше пользы, чем кому-либо другому.

Но это не изменило их отношение – именно польские аграрии были и остаются самыми последовательными евроскептиками.

В экономическом росте благодаря членству в ЕС сомнений нет: в 2004–2024 годах польский ВВП вырос в четыре раза. В 2004 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) составлял 47% от среднего показателя Евросоюза, а сейчас – 79%. В этом плане Польша уже опередила Грецию (70%) и догоняет Португалию (82%).

Минимальная заработная плата в Польше выросла с 824 злотых до 4 666 злотых брутто (по курсу евро 2004 и 2025 годов – 168 и 1095 евро соответственно).

Уровень безработицы снизился с 19% до 5%. В сфере инфраструктуры изменения настолько велики, что при просмотре фильмов двадцатилетней давности удивляешься: узнаешь знакомые локации, но они выглядят совершенно иначе.

Поддержка членства Польши в ЕС остается высокой, хотя в последние годы она уменьшается.

Более высокий уровень поддержки членства в Евросоюзе демонстрируют жители крупных городов. Зато евроскептицизм присущ преимущественно пожилым людям и молодежи в возрасте 18–24 лет.

Однако особое внимание привлекает группа, которая вот уже более 20 лет последовательно относится к Евросоюзу более скептически, чем среднестатистический поляк. Речь идет о фермерах.

Это интересно также с учетом того, что фермеры – крупнейшие бенефициары членства Польши в Евросоюзе. Расходы Евросоюза на Общую аграрную политику всегда составляли наибольшую долю бюджета ЕС, а в 80-х годах – даже превышали его половину.

Опасения фермеров, что иностранный капитал начнет массово скупать хозяйства, не оправдались. 98% пахотной земли до сих пор находится в польских руках, при этом 91,3% принадлежит индивидуальным фермерам.

Еще один аргумент евроскептиков – что вступление в Евросоюз должно было привести к демонтажу "традиционной модели функционирования польской деревни" и, в конечном итоге, к зависимости Польши от импорта продуктов из-за рубежа.

Из-за прогресса сокращение численности сельского населения – неизбежно.

При этом за 2002-2020 годы сократилось количество фермерских хозяйств и общая площадь сельскохозяйственных угодий.

Учитывая, что мелким фермерским хозяйствам (менее одного гектара) сложно выживать, определенная консолидация была неизбежна.

В Польше наблюдается появление крупных фермерских хозяйств, хотя при этом продолжают преобладать индивидуальные фермеры, ведущие деятельность в хозяйствах средних размеров.

Страна остается чистым экспортером продовольствия: она обеспечивает собственные продовольственные потребности на 150%, что создает значительный резерв для экспорта.

