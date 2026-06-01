СМИ: ЕС рассматривает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из схемы защиты

Европейский Союз обсуждает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, введенной в ответ на полномасштабное вторжение России.

Об этом стало известно изданию Euractiv, передает "Европейская правда".

Это предложение возникло во время обсуждения будущего продления Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам предоставления убежища. Схема, активированная после полномасштабного вторжения России в 2022 году, в настоящее время действует до марта 2027 года.

Согласно внутреннему документу Совета ЕС, с которым ознакомился Euractiv, среди обсуждаемых вариантов есть продление временной защиты с сужением ее сферы применения, в частности путем исключения мужчин призывного возраста или лиц, выехавших из Украины нелегально.

Любое такое ограничение будет применяться к новым заявителям, ищущим временную защиту.

В прошлом году Европейская комиссия призвала национальные столицы подготовиться к постепенному прекращению действия программы. В 2024 году она приняла рекомендации относительно "скоординированного перехода" к более стабильным правовым статусам, но прогресс пока неравномерен.

Некоторые национальные правительства выразили обеспокоенность тем, что "растущая доля недавно прибывших состоит из мужчин призывного возраста". В то же время ряд стран утверждают, что эту систему следует пересмотреть "также в интересах Украины", как для поддержки сопротивления страны российской агрессии, так и для содействия будущим усилиям по восстановлению, говорится в документе.

Министры по вопросам миграции рассмотрят этот вопрос на заседании Совета по юстиции и внутренним делам на этой неделе. Любые изменения в Директиву должна инициировать Еврокомиссия.

Комиссия пока не сообщила, официально ли предложит еще одно продление действия схемы.

По состоянию на март 2026 года 4,33 миллиона украинцев имели временную защиту в ЕС, причем наибольшее количество приняли Германия (1,27 млн), Польша (961 405 человек) и Чехия (379 820).

Следует отметить, что отдельные национальные правительства уже начали рассматривать ужесточение правил для украинцев в отношении получения временной защиты. Дания, помимо ограничений для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, рассматривает приостановку предоставления временной защиты на общих основаниях для вновь прибывших из 14 регионов, "которые меньше пострадали от военных действий".

Правительство Норвегии ввело изменения в правила приема перемещенных лиц из Украины, согласно которым вновь прибывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временную коллективную защиту.