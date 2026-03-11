МИД Германии перевел работников своего посольства в Ираке в Саудовскую Аравию

Министерство иностранных дел Германии решило ввести своих сотрудников посольства в Эрбиле на севере Ирака из-за войны в Иране.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Германия уже вывела своих сотрудников из немецкого посольства в столице Ирака, а теперь выводит и сотрудников генерального консульства в Эрбиле.

Сотрудники генерального консульства в Эрбиле покинули Ирак во вторник, 10 марта. Как отмечается, сотрудники были временно переведены из города в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Сотрудники посольства в Багдаде были эвакуированы в понедельник, 9 марта.

Накануне министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил, что деятельность посольства страны в Иране временно перенесут в Азербайджан из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Заметим, что в этот же день глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал, что вторник, 10 марта, будет "самым интенсивным днем" американских атак по Ирану.

По данным СМИ, советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

