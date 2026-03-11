МЗС Німеччини перевело працівників свого посольства в Іраку до Саудівської Аравії

Міністерство закордонних справ Німеччини вирішило ввести своїх співробітників посольства в Ербілі на півночі Іраку через війну в Ірані.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Німеччина вже вивела своїх співробітників з німецького посольства в столиці Іраку, а тепер виводить і співробітників генерального консульства в Ербілі.

Співробітники генерального консульства в Ербілі покинули Ірак у вівторок, 10 березня. Як зазначається, співробітники були тимчасово переведені з міста до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда.

Співробітники посольства в Багдаді були евакуйовані в понеділок, 9 березня.

Напередодні міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що діяльність посольства країни в Ірані тимчасово перенесуть до Азербайджану через ситуацію на Близькому Сході.

Зауважимо, що цього ж дня очільник Пентагону Піт Гегсет анонсував, що вівторок, 10 березня, буде "найінтенсивнішим днем" американських атак по Ірану.

За даними ЗМІ, радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

