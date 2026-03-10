Шеф Пентагона анонсировал "самый интенсивный день" ударов по Ирану

Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал, что вторник, 10 марта, будет "самым интенсивным днем" американских атак по Ирану.

Об этом он сказал во время брифинга в Пентагоне, цитирует EuroNews, пишет "Европейская правда".

Хегсет осудил "варварских дикарей" в иранском режиме, а также обвинил Тегеран в "гонке за ядерной бомбой".

"Сегодня будет еще один самый интенсивный день наших ударов по Ирану", – анонсировал он.

Как известно, Соединенные Штаты заявляют, что за время вооруженной операции против Ирана с 28 февраля на территории Ирана нанесли удары по более чем 5000 целей.

По данным СМИ, советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

Один из опросов показал, что операцию против Ирана поддерживают только 27% американцев.

