СМИ: у Трампа готовят расследование против ЕС, Китая и других, чтобы узаконить тарифы

Администрация президента США Дональда Трампа начала первое из нескольких масштабных торговых расследований, которые должны подготовить почву для введения новых тарифов, анонсированных в прошлом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Bloomberg.

Торговый представитель США Джеймисон Грир объявил, что его офис начнет расследование в отношении более десятка стран в соответствии с разделом 301 Закона о торговле, в котором говорится о "избыточных производственных мощностях".

Подобные расследования необходимы президенту США для того, чтобы в одностороннем порядке ввести пошлины на импорт из определенных стран, которые, как считается, применяют недобросовестную торговую практику.

Ожидается, что Вашингтон начнет расследование против Китая, ЕС, Мексики, Индии, Японии, Южной Кореи и Тайваня.

Также будут расследовать Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Сингапур, Таиланд, Малайзию, Камбоджу, Вьетнам и Бангладеш.

Этот шаг знаменует собой официальное начало усилий администрации по восстановлению тарифов Трампа после решения Верховного суда по его глобальным пошлинам в прошлом месяце.

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Через несколько часов после принятия решения Трамп заявил, что со вторника, 24 февраля, введет новую 10-процентную пошлину на импорт в США из всех стран, а затем повысит ее до 15%.

Из-за решения Трампа комитет Европарламента по международной торговле официально решил отложить голосование по имплементации прошлогоднего тарифного соглашения между ЕС и США.