В Португалии предупредили о масштабной атаке хакеров против пользователей WhatsApp и Signal

Национальная разведка Португалии призвала к повышенной бдительности из-за глобальной кампании хакеров, направленной на получение доступа к учетным записям важных должностных лиц в WhatsApp и Signal.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В редком заявлении португальская разведка SIS призвала пользователей WhatsApp и Signal к особой бдительности, предупредив, что "поддерживаемые иностранным государством хакеры" ведут глобальную кампанию в попытках взломать учетные записи чиновников, дипломатов и военных.

"Целью являются чиновники правительства, дипломаты, военные, а также представители гражданского общества с доступом к важной информации из Португалии и стран-союзников", – предупредили в SIS.

В заявлении не стали называть государственного субъекта, который может стоять за кампанией.

Ранее на этой неделе аналогичное предупреждение опубликовали в Нидерландах, отметив, что за кампанией стоят российские хакеры.

Тем временем разведка США призвала к усиленной бдительности американские госведомства и частные компании в связи с ожидаемыми попытками мести со стороны Ирана, в частности, путем кибератак.