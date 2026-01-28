Правительство Молдовы продлило временную защиту украинцев до 1 марта 2027 года

Украинские беженцы будут пользоваться временной защитой в Республике Молдова до 1 марта 2027 года.

Соответствующее решение приняло правительство Молдовы, передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение правительства.

В правительстве заверили, что Молдова продолжает солидарно поддерживать Украину, помогать украинцам, которые ищут убежища от бесчеловечной и незаконной войны, начатой Россией, и выступать за справедливый и длительный мир.

"Эта мера обеспечивает стабильность, предсказуемость и непрерывность для перемещенных лиц, которые живут и работают в нашей стране. Мы продолжаем предоставлять защиту уязвимым группам населения, обеспечивая доступ к образованию, здравоохранению и работе", – заявила министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Ничитин, комментируя продление временной защиты.

Новый механизм продления статуса временной защиты с помощью электронной заявки позволит обновлять статистические данные о присутствии перемещенных лиц на территории Молдовы, способствуя эффективному управлению государственными ресурсами, поддержанию безопасности и предотвращению перегрузки системы предоставления убежища. В 2024 и 2025 годах документы, удостоверяющие личность бенефициаров, были автоматически продлены, а тем временем многие люди покинули Республику Молдова.

Таким образом, бенефициары временной защиты, которые уже получили этот статус, должны будут подать заявку на продление в электронном формате в период с 1 февраля по 30 апреля 2026 года.

Если юридические условия для продления будут выполнены, статус бенефициара временной защиты будет автоматически продлен в информационной системе, а срок действия документа, удостоверяющего личность, будет обновлен без физической явки бенефициара. Лицо сможет проверить продление защиты, отсканировав QR-код на обратной стороне документа.

Если бенефициар временной защиты не подаст онлайн-заявление в течение указанного периода, временная защита прекратится, но будет возможность подать новое заявление.

В то же время решение предусматривает обязанность несовершеннолетних, пользующихся временной защитой и которым исполнилось 14 лет в период с 1 марта 2023 года по 1 января 2026 года, явиться в Главную инспекцию по вопросам миграции для снятия отпечатков пальцев.

По состоянию на 1 марта 2023 года более 87 тысяч человек из Украины подали заявки на временную защиту на территории нашей страны, из них около 20 тысяч – дети. В Республике Молдова действует 18 центров временного размещения, вместимостью 1111 мест, заполненность которых составляет 82%.

Напомним, по данным октябрьского опроса, половина поляков считают, что помощь беженцам из Украины со стороны Польши является слишком большой, почти столько же выступают против приема украинских беженцев.

Также с 1 июня в Австрии прекратили обязательное медицинское страхование для украинских беженцев, имеющих временную защиту, если они не работают и не получают базовую социальную помощь.