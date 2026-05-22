Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа обеспечить прозрачность в отношении пожертвования в размере 5 млн фунтов, в частности в отношении того, могла ли какая-либо часть этой суммы быть связана с доходами, полученными за счет связей с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

В письме, с которым ознакомилось издание, Фараджа просили подтвердить, что ни одна часть этой суммы не была "получена от операций с российскими энергетическими компаниями, связанными с государством", и предоставить гарантии, что AML Global, занимающаяся авиационным топливом, полностью соблюдала все санкции в отношении российской энергетики со времени полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

В прошлом месяце издание сообщило, что незадолго до всеобщих выборов 2024 года Фарадж получил 5 млн фунтов от Кристофера Гарборна, которому принадлежит AML Global. Он имеет гражданство Великобритании и Таиланда.

На тот момент Фарадж не раскрыл информацию об этих деньгах, и она стала известна только после публикации The Guardian.

Он утверждал, что, поскольку это был подарок, полученный до того, как он объявил о намерении баллотироваться в парламент, не было необходимости заявлять о нем после того, как он стал депутатом.

Однако теперь, после жалобы от консерваторов, Фарадж сталкивается с официальным расследованием со стороны парламентского наблюдателя за соблюдением стандартов.

В письме Гили отметил, что AML Global поставляет авиационное топливо через сеть "крупных и региональных нефтяных компаний", охватывающую более 1 200 локаций по всему миру, включая Центральную Азию, Персидский залив и Восточную Европу.

Гили попросил Фараджа подтвердить, что ни одна часть прибыли, которая помогла профинансировать подарок в размере 5 млн фунтов, не происходила от операций с российскими энергетическими компаниями, связанными с государством, что AML Global полностью соблюдала все санкции против России и что "ни одно топливо, полученное с нефтеперерабатывающих заводов, контролируемых Россией, не прошло через ее цепочку поставок".

