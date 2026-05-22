Правительство Мадьяра запрещает импорт сельхозпродукции из Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что Венгрия запрещает импорт значительной части сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом Мадьяр написал в пятницу на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из состава Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины", – написал Мадьяр.

В пятницу во второй половине дня в "Венгерском вестнике" было опубликовано постановление правительства о мерах в отношении перевозки отдельных сельскохозяйственных продуктов из Украины, уточняет издание Telex.

Согласно постановлению, запрет на ввоз, в частности, распространяется на говядину, свинину, баранину и козлятину, мясо птицы, яйца, мед, овощи, пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, гречку, муку, семена подсолнечника, пищевое масло и вино, если они происходят с территории Украины.

Запрет на ввоз не распространяется на те грузы, которые проходят транзитом через Венгрию, но к таким грузам применяются строгие условия.

В случае нарушения правил на перевозчика может быть наложен штраф в размере до 100% стоимости товара без НДС.

Как поясняет Telex, с прекращением чрезвычайного положения 14 мая утратили силу постановления, связанные с управлением в чрезвычайных ситуациях, поэтому правительство "Тисы" перенесло часть из них на законодательный уровень, однако запрет на импорт украинской продукции не вошел в эти положения, и это было исправлено нынешним решением.

Министр сельского хозяйства и продовольственной экономики Саболч Бона заявил в четверг, что не позволит, чтобы украинские или любые другие импортные товары ставили под угрозу средства к существованию венгерских фермеров и обеспечение венгерского населения здоровой пищей.

По словам министра, защита венгерских продуктов, венгерских сельскохозяйственных угодий и венгерских фермеров является национальным интересом, поэтому Министерство сельского хозяйства немедленно проанализирует сложившуюся ситуацию и примет необходимые правовые меры для того, чтобы защита венгерского рынка вновь стала однозначной и подлежала принудительному исполнению.

