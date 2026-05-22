ЕС поддержит армию Албании пакетом помощи на 21 млн евро

Совет ЕС принял решение о поддержке Вооруженных сил Албании пакетом помощи на 21 млн евро, который будет предоставлен через Европейский фонд мира.

Об этом Совет ЕС сообщил журналистам в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Совет принял третью меру двусторонней помощи в рамках Европейского фонда мира на сумму 21 млн евро с целью укрепления оборонного потенциала и боеспособности Вооруженных сил Албании, благодаря чему общий объем поддержки, предоставленной Албании на сегодняшний день, составляет 49 млн евро", – говорится в сообщении.

Это решение, отметили в Совете ЕС, дополняет уже предоставленную ЕС поддержку и направлено на дальнейшее укрепление способности Вооруженных сил Албании к своевременному и эффективному развертыванию.

Этот шаг также усилит потенциал Албании в плане участия в операциях и миссиях Общей политики безопасности и обороны ЕС и международных коалициях.

Принятие нового пакета поддержки является признанием полной согласованности Албании с Общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

С помощью механизма Европейского фонда мира ЕС предоставит Вооруженным силам Албании легкие бронированные многоцелевые транспортные средства, а также тактические и инженерные транспортные средства, а также, при необходимости, соответствующие материалы и услуги, включая обучение по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Напомним, в ноябре Албания и ЕС открыли последний кластер в рамках переговоров о вступлении балканской страны в Европейский Союз.

Это произошло после того, как в 2024 году путь Албании в ЕС был отделен от пути Северной Македонии. С тех пор Албания начала открывать в переговорах с ЕС кластер за кластером.