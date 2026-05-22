США направят войска в Польшу, взрыв на НПЗ в Венгрии, Украина о плане Мерца: новости дня

У Литві заявили про чергове порушення повітряного простору країни, а також попереджають про масові фейки стосовно "заблукалих" дронів і повітряної тривоги, щоб налякати суспільство, підірвати довіру до органів влади.

До Польщі прибули перші винищувачі F-35, закуплені у США, Трамп пообіцяв відправити до Польщі 5000 військових, згадавши президента Навроцького.

Держсекретар США каже, що на липневому саміті НАТО обговорять "розчарування" Трампа. Тим часом Рютте просуває новий план, щоб втримати США в НАТО.

Генеральний секретар НАТО також повідомив, що сьогодні почув про нові обіцянки допомоги Україні від союзників.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 22 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Дрони в країнах Балтії і дезінформація

У Литві заявили про чергове порушення повітряного простору країни – 21 травня.

Деталей щодо інциденту у Міноборони країни не навели.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія навмисно направляє українські безпілотники у повітряний простір країн НАТО, намагаючись послабити підтримку України.

"Путін намагається розколоти єдність Заходу, а також змусити нас усіх чинити більший тиск на Україну, зупинити ці атаки, "далекобійні" санкції, як кажуть українці. Тож це правильний шлях уперед – чинити більший тиск на Росію", – заявив міністр.

Крім того, у Національному центрі з управління кризовими ситуаціями (NCMC) попередили про масові фейки стосовно "заблукалих" дронів і повітряної тривоги.

У відомстві вбачають у цьому спроби налякати суспільство, підірвати довіру до органів влади та зірвати роботу офіційних установ, дестабілізувати ситуацію в країні.

Фінляндія висловила підтримку державам Балтії і засудила російську дезінформацію після чергових заяв із Москви про те, що вони нібито дозволили Україні використовувати свою територію для запуску безпілотників по цілях у Росії.

Державний секретар Марко Рубіо висловив занепокоєння через дезінформаційну кампанію Росії щодо порушень повітряного простору країн Балтії.

"Ми розуміємо, що ці країни відчувають загрозу з цього приводу, з очевидних причин. Тож це викликає занепокоєння, бо завжди є побоювання, що щось подібне може перерости у щось серйозніше", – сказав Рубіо.

Тим часом Міграційний департамент Литви оголосив, що країна ідентифікувала майже 600 російських вояків-учасників бойових дій проти України та ініціює заборону на в’їзд для них до Литви та Шенгенської зони загалом.

США надішлють війська до Польщі

До Польщі прибули перші винищувачі F-35, закуплені у США.

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5000 американських військових – невдовзі після того, як стало відомо про рішення США відкласти планове розгортання там 4000 військових.

Він нагадав про перемогу на останніх президентських виборах Кароля Навроцького та відзначив дружні відносини з ним і те, що "з гордістю підтримував його".

За даними джерел видання The Washington Post, нещодавно президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови запитав шефа Пентагону, чому було скасовано перекидання військ до Польщі.

Тоді ж він нібито сказав Піту Гегсету, що Сполучені Штати не повинні погано ставитися до Польщі, враховуючи, що вона є союзником Америки, який має тісні зв'язки з Білим домом.

Польський президент Кароль Навроцький подякував своєму американському візаві.

"Я дякую президенту Трампу за його дружбу до Польщі та за рішення, практичне значення яких ми сьогодні бачимо дуже чітко", – прокоментував це Навроцький.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач зазначив, що "позитивна хімія" між Каролем Навроцьким і Дональдом Трампом відіграла важливу роль у рішенні президента США надіслати війська до Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також подякував Трампу за обіцянку про 5000 військових.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск подякував і своєму політичному опоненту – польському президенту Каролю Навроцькому.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс привітав анонсоване президентом США Дональдом Трампом перекидання 5 тисяч американських військових до Польщі.

"Вітаю рішення президента Дональда Трампа про розміщення додаткових 5 тисяч військових у Польщі. Це посилить безпеку східного флангу НАТО. У той же час Європа має терміново посилювати власні оборонні спроможності", – написав Рінкевичс у своєму X.

Канада запевняє, що її сили залишаються у країнах Балтії в межах сил НАТО.

При цьому генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників бути готовими до скорочення військової присутності США в Європі.

Нові обіцянки Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у Швеції, що під час засідання міністрів закордонних справ держав-членів НАТО почув "багато обнадійливих коментарів" від союзників щодо допомоги Україні.

Перед зустріччю Рютте висловив своє незадоволення тим, що основну роботу в закупівлі зброї в США для України в рамках PURL роблять лише 6-7 європейських держав.

"Я отримав багато обнадійливих коментарів з цього приводу. Звісно, тепер нам треба подивитися, чи вони виконають свої обіцянки. І я зроблю все, щоб вони їх виконали. Але мушу сказати, що це було цілком зрозуміло всім присутнім", – заявив генсек НАТО.

Також естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна повідомив, що Марк Рютте виніс на обговорення союзників пропозицію Естонії щодо можливості взяти на себе довгострокове зобовʼязання надавати військову підтримку Україні у розмірі 0,25% ВВП.

Підготовка до саміту лідерів НАТО

А у липні 2026 року у Туреччині відбудеться саміт НАТО на рівні лідерів держав-членів. За словами державного секретаря США Марко Рубіо, на саміті в Анкарі будуть обговорювати "розчарування" американського президента Дональда Трампа щодо НАТО.

За даними Politico, генсек НАТО Марк Рютте просуває новий план, щоб втримати США в НАТО.

На його думку, у Сполучених Штатів є причини бути членом НАТО.

За словами Рютте, війна в Ірані показала, що США зацікавлені залишатися в блоці через доступ до європейських військових баз, звідки можна атакувати цілі на Близькому Сході.

У шведському Гельсінгборзі він зустрівся з главою Державного департаменту США Марко Рубіо та обговорив липневий саміт лідерів Альянсу у Туреччині.

Крім того, Рютте підтвердив, що запросив і президента України Володимира Зеленського на липневий саміт НАТО.

До речі, лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен обіцяє вивести Францію з командування НАТО, якщо стане президенткою.

Україна про план Мерца

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга утримався від підтримки або категоричного заперечення ідеї німецького канцлера Фрідріха Мерца про новий формат відносин ЄС з Україною, але нагадав про вимогу Києва.

Нагадаємо, канцлер Німеччини пропонує Євросоюзу створити Цільову групу щодо "асоційованого членства" України.

У листі керівництву ЄС від 18 травня, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди", Фрідріх Мерц пропонує якнайшвидше створити спеціальну Цільову групу для опрацювання можливості надання Україні статусу "асоційованого члена" Європейського Союзу.

"Ми бачимо, що тривають вже дискусії, триває пошук модальності, як прийти до членства. Добре, нехай ці дискусії мають місце, але вони не можуть підмінити нашої стратегічної позиції – а це повноцінне, повноправне членство в Європейському Союзі", – підкреслив Андрій Сибіга.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначає, що лист німецького канцлера акцентує на повноправному членстві України в ЄС і на заклику до негайного і невідкладного відкриття усіх переговорних кластерів.

"Щодо самої назви, змісту пропозицій, думаю, що вони всі потребують обговорення і узгодження", – сказав Качка.

Крім того, він підтримав елемент пропозиції Мерца про участь України у роботі інституцій ЄС.

"Якщо до повного ратифікування договору про вступ ми матимемо можливість брати участь у роботі інституцій ЄС як особливий член, ми підтримуємо це", – сказав Качка.

Україна-Угорщина

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях засідання НАТО в Гельсінгборзі провів першу особисту зустріч із новопризначеною угорською колегою Анітою Орбан.

Сибіга також анонсував нові переговори з угорською колегою.

"Я бачу готовність чути одне одного і відкривати нову сторінку наших двосторонніх відносин", – описав він переговори з угорською колегою очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан.

За словами українського міністра, триває підготовка до зустрічі лідерів обох країн.

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє наголосив, що запропонований Україною на вимогу Угорщини план дій щодо національних меншин відповідає європейським стандартам, і Єврокомісія готова сприяти подальшому діалогу двох держав з цього приводу.

Вибух в Угорщині

Сьогодні на угорському нафтопереробному заводі MOL у місті Тисауйварош стався вибух, внаслідок чого загинула людина.

Щодо політики Трампа

Після того, як Сполучені Штати перенесли своє консульство з околиці міста Нуук до набагато більшого офісу в центрі міста, у столиці Гренландії пройшли демонстрації.

Кілька сотень людей провели демонстрацію біля консульства, тримаючи червоно-білий прапор острова та плакати з написом "США, припиніть це", а також скандуючи "Ні означає ні" та "Гренландія належить гренландцям".

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен та низка інших політиків ⁠відхилили запрошення взяти участь у відкритті нової дипломатичної місії.

Варто нагадати, що 17 травня до столиці Гренландії прибув спеціальний посланник США в Гренландії Джефф Лендрі. Там він зустрівся з прем'єр-міністром Єнсом-Фредеріком Нільсеном та міністром закордонних справ Муте Егеде.

Після зустрічі уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається.

На Міжнародному економічному форумі у Петербурзі вперше за кілька років очікують офіційного посадовця США – очільника федеральної комісії мистецтв Родні Мімса Кука.

Решта новин

Парламент Словенії затвердив лідера націоналістів Яншу прем’єр-міністром.

Директорка національної розвідки США Габбард йде у відставку.

ЄС обмежено призупинив мита на добрива, щоб зменшити залежність від РФ і Білорусі. Тим часом до України їде Світлана Тихановська, яку МЗС називає представницею Білорусі.

Німеччина з липня знизить авіаційний податок для підтримки авіагалузі.

Спікер парламенту Грузії назвав посла Німеччини брехуном.

У Єлисейському палаці пройшли обшуки – в межах розслідування фінансових махінацій під час організації державних церемоній поховання видатних діячів у паризькому Пантеоні.