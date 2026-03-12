Война спасает Трампа: почему самая скандальная часть файлов Эпштейна вызвала меньший резонанс

"Невже ви забули, чим ми займаємося зараз?" Війна на Близькому Сході та її наслідки забезпечили бажаний для президента США медіаефект

Днями Міністерство юстиції США опублікувало новий пакет файлів Епштейна.

Якщо ця новина пройшла повз вас, то не варто переживати, адже, по суті, вся громадськість, яка раніше стежила за кожною новою сторінкою, кожним викривальним фото чи відео, цього разу не проявила до того очікуваного інтересу.

Війна на Близькому Сході, проблеми з цінами на паливо, обіцянки адміністрації "нарешті зайнятися Кубою" насправді повністю захопили медіапростір та не дали можливості "розірвати суспільство" новим відкриттям – хоча вони були дійсно мегаскандальними.

А головне – вперше містили прямі звинувачення на адресу Дональда Трампа.

Звичайно, не варто шукати тут конспірологічних теорій про "відволікаючий маневр" війни проти Ірану. Однак війна на Близькому Сході та її наслідки все одно привели до бажаного для Трампа медіаефекту.

Проте так само не варто думати, що нові файли не матимуть наслідків. Ці документи обов'язково будуть на озброєнні ближче до проміжних виборів у США.

Саме тому варто розібратися, що саме було в новому пакеті викривальних документів та який ефект матиме їх оприлюднення – як особисто для президента США, так і для американської політичної системи загалом.

Тріумф цензури

Опублікований масив із понад трьох мільйонів сторінок, який Міністерство юстиції США тривалий час класифікувало виключно як "дублікати" та робочі матеріали, виявився значно змістовнішим за прості копії вже відомих документів.

Під бюрократичним формулюванням про дублювання інформації приховувалися чорнові записи, невідредаговані протоколи допитів, нотатки слідчих та попередні версії звітів ФБР.

Довгий час ці файли залишалися поза увагою громадськості та преси, оскільки офіційна позиція відомства зводилася до того, що вони не становлять жодної додаткової слідчої чи історичної цінності і лише перевантажують архів.

Проте детальний аналіз оприлюднених "копій" виявив суттєві розбіжності з фінальними, офіційно затвердженими версіями документів.

Різні рівні цензурування одних і тих самих сторінок дозволили дослідникам шляхом зіставлення чернеток та "чистовиків" відновити раніше приховані фрагменти: імена високопоставлених фігурантів, назви підставних компаній та невраховані маршрути перельотів.

Цей казус продемонстрував, як механізм класифікації документів під виглядом технічного дублювання міг використовуватися для ручного управління доступом до чутливої інформації, де первинні матеріали об'єктивно виявилися інформативнішими за їхні відредаговані оригінали.

Масове оприлюднення архівних файлів, яке мало б стати тріумфом відкритості, на практиці обернулося гучним скандалом довкола ручного втручання в бази даних Міністерства юстиції.

Аналіз метаданих оприлюднених електронних копій виявив тривожну закономірність:

процес розсекречення супроводжувався так званою "вибірковою транспарентністю".

Незалежні експерти та цифрові сліди засвідчили, що певні документи, свідчення та сторінки з іменами ключових фігурантів тимчасово вилучалися з масиву перед публікацією, піддавалися асиметричному цензуруванню або ж переміщувалися до закритих реєстрів уже в процесі оприлюднення.

Ця технологія "приховування на видноті" дозволила системі формально виконати вимоги щодо розкриття інформації, водночас штучно керуючи тим, які саме факти стануть надбанням громадськості.

Замість встановлення об’єктивної істини суспільство отримало відфільтровану версію подій, де доступ до інформації був використаний як інструмент захисту "своїх" та прицільного удару по опонентах.

Справа дійшла до Трампа

Проте найголовнішим у новому пакеті розсекречених документів є те, що в них вперше містяться прямі звинувачення на адресу чинного президента США.

Основу цього масиву складають резюме допитів жінки, яка стверджує, що стала жертвою сексуального насильства з боку Трампа та Епштейна, коли їй було від 13 до 15 років, а також первинні форми реєстрації її звернень до правоохоронних органів.

Трамп, звісно ж, заперечував будь-які правопорушення, пов'язані зі звинуваченнями Джеффрі Епштейна.

Кожна пресконференція, де журналістам спадало на думку згадати про це, перетворювалося на хіт-парад найкращих лінгвістичних викрутасів Трампа в образах журналістів. Звісно ж, ключовим аргументом була важливість іранської операції – "невже ви забули, чим ми займаємося зараз?"

Міністерство юстиції раніше заявило, що деякі з оприлюднених ним документів "містять неправдиві та псевдосенсаційні твердження проти президента Трампа".

Причому ті самі люди, які були зобов'язані опублікувати всі ці документи ще в грудні 2025 року – за указом того самого Дональда Трампа, тепер переконано доводили, що ці файли провокаційні та неправдиві. Хоча до того більше трьох місяців спеціалісти Мін'юсту та ФБР займалися аналізом і відбором документів на предмет "провокацій та інсинуацій".

Для спікерки Білого дому Керолайн Левітт робота отримала два ключових виміри – відкидати все, що стосується Епштейна, та все більш натхненно розповідати про успіхи війни проти Ірану.

Навіть американські оглядачі та журналісти вже перестали цікавитися цією темою через неможливість щось добути.

Тривале вилучення цих конкретних файлів з публічної бази даних і їхнє подальше раптове оприлюднення стало ключовим доказом того, як саме бюрократична категорія "копій" використовувалася відомством для ручного фільтрування інформації та приховування політично вибухонебезпечних свідчень проти топфігурантів.

Масштаб "імперії" Епштейна

Крім того, останній пакет документів, що тривалий час ховався під грифом "технічних копій", кардинально змінив розуміння міжнародного масштабу діяльності Джеффрі Епштейна, висвітивши імена та зв'язки, які ретельно вичищалися з офіційних звітів.

Завдяки зіставленню чорнових нотаток ФБР та невідредагованих логів із раніше злитими матеріалами, на поверхню спливли непублічні контакти фігуранта з представниками європейського дипломатичного корпусу, членами британської королівської родини та глобальними інвесторами.

Ці "сирі" дані продемонстрували, що

Епштейн цілеспрямовано вибудовував транснаціональну тіньову мережу.

У знайдених серед "дублікатів" робочих протоколах допитів зафіксовані деталі того, як іноземні високопосадовці та мільярдери використовували закриті прийняття Епштейна як неформальний майданчик для вирішення питань в обхід традиційних інституційних каналів.

Це створює безпрецедентні репутаційні та політичні ризики для урядів низки країн-партнерів США, оскільки їхні еліти виявилися глибоко інтегрованими у цей компрометуючий нетворкінг.

Другим критичним аспектом саме цього масиву стали відновлені фрагменти листування та свідчення, які розкривають спроби Епштейна капіталізувати свій вплив на вашингтонський істеблішмент вже на макрополітичній арені.

Саме в цій частині "відбракованих" матеріалів слідства виявилися найчіткіші сліди його взаємодії з представниками іноземних урядів, зокрема неодноразові згадки про зустрічі з тодішнім послом РФ в ООН Віталієм Чуркіним.

Чорнові записи та невідфільтровані агентурні повідомлення прямо вказують на те, що Епштейн намагався позиціонувати себе як геополітичного брокера, готового фактично "продавати" за кордон доступ до американських топполітиків.

Оприлюднення цих конкретних невідредагованих файлів переводить справу з площини кримінального скандалу еліт у категорію глибокої загрози національній та глобальній безпеці, демонструючи механіку того, як через елітний шантаж і тіньове посередництво створювалися канали для потенційного іноземного впливу на архітектуру міжнародних відносин.

Війна компроматів

Якою буде подальша доля цих сенсацій?

Масив розсекречених "копій" миттєво перетворився на інструмент взаємної дискредитації, спровокувавши масштабну "війну компроматів" між ключовими політичними гравцями США.

Замість сприяння об'єктивному розслідуванню, обидва табори жорстко інструменталізують списки контактів, невідредаговані польотні журнали та фрагменти приватного листування для прицільних репутаційних ударів по лідерах опонентів.

У той час як демократичний табір цілеспрямовано підсвічує свідчення та чернетки, що пов'язують із мережею Епштейна Дональда Трампа чи фігурантів на кшталт Стіва Беннона, республіканці дзеркально використовують раніше приховані матеріали для нищівної критики родини Клінтонів та інших важковаговиків Демократичної партії.

Ця симетрична вепонізація правосуддя, де вирвані з контексту записи стають основою для гучних звинувачень, остаточно перетворює кримінальний кейс на арену безкомпромісної електоральної боротьби.

Наслідком таких маніпуляцій з реєстрами стає стрімка ерозія довіри в американському суспільстві.

Насамперед – до правоохоронних органів, особливо ФБР та Міністерства юстиції.

Коли ключові інституції починають сприйматися не як неупереджені гаранти законності, а як інструменти політичного прикриття для істеблішменту, їхня легітимність зазнає нищівного удару.

Ця криза довіри створює небезпечний прецедент девальвації державних інститутів, підриваючи самий фундамент американської демократичної моделі, що матиме довгострокові наслідки далеко за межами поточного електорального циклу.

Автор: Олександр Краєв,

експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"