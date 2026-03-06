В Кремле раскритиковали идею Финляндии разрешить размещение ядерного оружия

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков раскритиковал инициативу Финляндии по изменению действующего законодательства, чтобы разрешить размещение ядерного оружия на территории страны в случае военной необходимости.

Об этом он сказал в пятницу, 6 марта, цитирует ТАСС, пишет "Европейская правда".

Песков заявил, что такая инициатива Финляндии якобы приводит "к эскалации на всем Европейском континенте".

"Это заявления, которые ведут к эскалации напряженности на Европейском континенте. Это заявления, которые добавляют уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями властей Финляндии", – сказал он.

Отметим, согласно действующему законодательству, в Финляндии запрещены ввоз, транспортировка и размещение ядерного оружия на территории страны.

Новая инициатива предлагает, чтобы ввоз, транспортировка, доставка и размещение ядерного оружия в Финляндии были возможны, если это связано с военной защитой страны, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством.

Напомним, на этой неделе президент Франции, единственного ядерного государства на континенте, объявил, что Франция увеличит количество французских ядерных боеголовок. Он также говорил о готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия.