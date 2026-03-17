ЕС открыл "технические переговоры" с Украиной по трем кластерам

ЕС передал Украине проекты переговорных позиций по трем кластерам в рамках механизма технического продвижения Украины в переговорах о вступлении в ЕС – фронтлоудинга.

Об этом передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

В рамках продолжения переговоров о вступлении Украины в ЕС на техническом уровне (механизм фронтлоудинга) утром во вторник, 17 марта, в Брюсселе Украина получила от Еврокомиссии проекты условий для закрытия кластеров №3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", №4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" и №5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Таким образом, Украина имеет соответствующие условия для переговоров по всем шести кластерам, выполнение которых необходимо для вступления в Европейский Союз.

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Тарас Качка поблагодарил Датское и Кипрское председательство и Европейскую комиссию за то, что они начали механизм фронтлоудинга, чтобы Украина могла продолжать переговоры о вступлении в ЕС на техническом уровне.

"Мы относимся к этому очень серьезно, и мы действительно ценим поддержку Европейской комиссии в этом", – подчеркнул он.

Качка добавил, что Украина "действительно ценит вовлеченность Комиссии к имплементации всех контрольных показателей (benchmarks)" в Украине.

Этот шаг является действительно революционным, осуществленным очень европейским способом, что соответствует текущей методологии вступления, а также текущей реальности, поскольку мы не можем терять ни одного дня для вступления Украины в Европейский Союз... Мы действительно ценим то, что Европейский Союз применяет свой креатив, сохраняя при этом правила", – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что "это также является хорошим сигналом для Украины относительно того, как продолжать реформы во время войны".

Мы сделали много за последние четыре года военного времени. Мы особенно успешны в антикоррупционных и судебных реформах. Мы имеем действительно хорошо функционирующую антикоррупционную систему. У нас есть много судей, отобранных органами, которые были созданы при поддержке международных экспертов, и к их работе есть большое доверие. Мы будем продолжать в том же темпе", – пообещал Тарас Качка.

Стоит заметить, что 17 марта в Брюсселе также состоится аналогичная процедура для Молдовы, которую представляет вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов.

Об инициативе продолжения технических переговоров о вступлении с Украиной несмотря на вето на открытие переговорных кластеров, получившей название "фронтлоудинг" (frontloading), „ЕвроПравда" рассказала в статье "Загрузка в обход Орбана".

"Фронтлоудинг" позволит Украине выполнять всю техническую и законотворческую работу, необходимую для вступления в ЕС, не дожидаясь, пока Венгрия снимет свои предостережения и позволит официальное открытие переговорных кластеров.

"Техническое открытие" последних трех переговорных кластеров с Украиной и Молдовой изначально планировалось провести на полях неформального заседания Совета ЕС по общим вопросам на Кипре 2-3 марта, но оно было перенесено на май из-за войны на Ближнем Востоке.

Как сообщала "Европейская правда", 11 декабря во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

