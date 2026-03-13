Итальянские власти решают, как поступить с российским танкером для перевозки СПГ, оставшимся дрейфовать в Средиземном море после атаки, которую Москва называет ударом украинских беспилотников.

Об этом агентству Reuters стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

По данным Министерства транспорта РФ, танкер Arctic Metagaz, перевозивший СПГ из порта Мурманск, был атакован украинскими морскими дронами, якобы запущенными с ливийского побережья.

Хотя морское спасательное агентство Ливии сначала заявило о затоплении судна, танкер остался на плаву. Сейчас он дрейфует между Италией и Мальтой, примерно в 30 морских милях от небольшого итальянского острова Линоза.

Мэр Лампедузы Филиппо Маннино заверил, что ситуация под контролем. Судно находится в международных водах под наблюдением Военно-морского флота Италии, буксира и судна экологического реагирования.

30 человек членов экипажа судна были эвакуированы. Точное количество СПГ и топлива на борту остается неизвестным. Дрон попал выше ватерлинии. На левом борту заметна большая пробоина, а корма осела глубже остального корпуса.

Италия не хочет, чтобы танкер причалил в одном из ее портов, отметил источник, охарактеризовав судно как "бомбу замедленного действия, наполненную газом". Итальянские власти надеются, что российская компания-управитель наймет специализированную фирму для отбуксировки судна в безопасное место.

Тем временем транспортное управление Мальты приказало другим судам держаться на расстоянии не менее 5 морских миль от Arctic Metagaz. Премьер-министр Роберт Абела заявил, что правительство Мальты готово принять меры в случае необходимости, не предоставляя при этом деталей.

Танкер Arctic Metagaz под российским флагом, который перевозит сжиженный природный газ, загорелся в Средиземном море в начале марта. Судно Arctic Metagaz находится под санкциями США и Великобритании за перевозку СПГ из российских терминалов в Арктике в Китай.

