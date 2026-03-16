Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из Евросоюза

Глава польского правительства Дональд Туск заявил в воскресенье о наличии реальной угрозы выхода Польши из Европейского Союза.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в воскресенье в соцсети Х.

Туск отметил, что Polexit сегодня является "реальной угрозой", поскольку его поддерживают как "Конфедерация свободы и независимости" Кшиштофа Босака и Славомира Менцена и "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна, так и большинство членов партии "Право и справедливость".

"Навроцкий является их покровителем. Развалить ЕС хотят: Россия, американское движение MAGA и европейские правые силы во главе с Орбаном", – написал Туск.

Он подчеркнул, что для Польши выход из ЕС был бы катастрофой, и пообещал сделать все, чтобы их остановить.

12 марта президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

Вместо этого Навроцкий представил свою версию программы по переоснащению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

После вето польского президента на программу SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону.

