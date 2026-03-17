К встрече Стармера и Зеленского в Лондоне присоединится генсек НАТО

В рамках визита президента Владимира Зеленского в Великобританию генсек НАТО Марк Рютте прибудет на Даунинг-стрит, чтобы обсудить обеспечение длительного мира в Украине.

Об этом сообщили в правительстве Великобритании во вторник, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что в рамках визита украинского президента британский премьер Кир Стармер также примет генерального секретаря НАТО Марка Рютте, отметили на Даунинг-стрит.

"Все трое лидеров обсудят усилия, направленные на обеспечение справедливого и прочного мира в Украине, прогресс в создании "коалиции решительных" на случай прекращения огня, а также необходимость сохранения санкционного давления на Россию", – говорится в сообщении британского правительства.

В рамках визита президента Владимира Зеленского в Лондон 17 марта Великобритания и Украина готовятся подписать новые договоренности в сфере оборонного сотрудничества.

Великобритания, в частности, профинансирует на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов новый Центр передового опыта в области искусственного интеллекта, который разместится в Министерстве обороны Украины.

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон во вторник, 17 марта.