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Авария на канатной дороге в Турции: 174 человека спасли

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Новости — Суббота, 13 апреля 2024, 18:01 — Андрей Синявский

Последних из 174 человек, застрявших на канатной дороге над горой на юге Турции в Анталии, спасли в субботу, почти через 23 часа после того, как в результате падения опоры разбилась одна из кабин.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Министр внутренних дел Али Ерликая объявил об успешном завершении спасательной операции в субботу во второй половине дня.

 
AP

Всего задействовали 607 спасателей и 10 вертолетов, в том числе команды службы чрезвычайных ситуаций AFAD, береговой охраны, пожарных, а также горных спасателей из разных уголков Турции, сообщили официальные лица.

Главная прокуратура Анталии начала расследование. Экспертная комиссия, в состав которой входят инженеры-механики, инженеры-электрики и эксперты по здравоохранению и безопасности, была назначена для определения причин инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на канатной дороге один человек погиб и десять травмировались.

Авария произошла на канатной дороге в районе Коньяалты, где в тот день было особенно много туристов из-за праздника. По неизвестным причинам упал один из столбов, в результате чего одна кабина разбилась.

О погибшем сообщают, что он – гражданин Турции, как и почти все пострадавшие; среди них также гражданка Кыргызстана.

Напомним, в 2021 году трагический инцидент на канатной дороге произошел на севере Италии, 14 из 15 пассажиров в кабине погибли.

Осенью того же года оборвалась кабина на канатной дороге в Чехии, что привело к смерти одного человека.

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