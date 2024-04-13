Авария на канатной дороге в Турции: 174 человека спасли

Последних из 174 человек, застрявших на канатной дороге над горой на юге Турции в Анталии, спасли в субботу, почти через 23 часа после того, как в результате падения опоры разбилась одна из кабин.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Министр внутренних дел Али Ерликая объявил об успешном завершении спасательной операции в субботу во второй половине дня.

AP

Всего задействовали 607 спасателей и 10 вертолетов, в том числе команды службы чрезвычайных ситуаций AFAD, береговой охраны, пожарных, а также горных спасателей из разных уголков Турции, сообщили официальные лица.

Dün akşam Antalya Konyaaltı’nda Sarısu teleferik hattında meydana gelen kazada maalesef 1️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7️⃣ vatandaşımız ise yaralanmıştı.



Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.



Teleferikte mahsur kalan… pic.twitter.com/jzvHoYOdo4 – Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024

Главная прокуратура Анталии начала расследование. Экспертная комиссия, в состав которой входят инженеры-механики, инженеры-электрики и эксперты по здравоохранению и безопасности, была назначена для определения причин инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на канатной дороге один человек погиб и десять травмировались.

Авария произошла на канатной дороге в районе Коньяалты, где в тот день было особенно много туристов из-за праздника. По неизвестным причинам упал один из столбов, в результате чего одна кабина разбилась.

О погибшем сообщают, что он – гражданин Турции, как и почти все пострадавшие; среди них также гражданка Кыргызстана.

Напомним, в 2021 году трагический инцидент на канатной дороге произошел на севере Италии, 14 из 15 пассажиров в кабине погибли.

Осенью того же года оборвалась кабина на канатной дороге в Чехии, что привело к смерти одного человека.