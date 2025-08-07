В Польше расследуют вандализм над памятником жертвам Волынской трагедии

В Польше расследуют инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали революционный красно-черный флаг ОУН и оставили надпись "Слава УПА".

Об этом пишет Radio Rzeszów, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в польском селе Домостава. По данным полиции, памятник повредили в среду, 6 августа.

На памятнике жертвам Волынской трагедии неизвестные нарисовали красно-черный флаг и написали "Слава УПА".

Польская полиция расследует обстоятельства вандализма и разыскивает виновных.

Фото: Radio Rzeszów

Отметим, недавно Сейм Польши ввел день памяти погибших во время этнических чисток на Волыни как день памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", в МИД Украины раскритиковали этот шаг.

В начале июня во Львове польско-украинская команда начала поисково-эксгумационные работы с целью перезахоронения польских военных, погибших в начале Второй мировой войны.

В июне в Минкульте сообщали, что Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ на бывшей территории села Збоиска, которое теперь находится в пределах Львова.