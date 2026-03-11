Германия готова присоединиться к выпуску нефтяных резервов для стабилизации рынка

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что ее страна планирует выпустить часть своих национальных запасов нефти, если предложение Международного энергетического агентства будет принято.

Об этом она сказала в среду, 11 марта, во время общения с журналистами в Берлине, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Райхе заявила, что вечером 10 марта Международное энергетическое агентство обратилось к своим членам с просьбой выпустить 400 млн баррелей нефти из своих запасов.

"Мы согласимся на эту просьбу и внесем свой вклад", – заявила она.

Министр отметила, что как только просьба МЭА будет одобрена – ее министерство свяжется с поставщиками нефти для обсуждения деталей, и Германия выпустит 2,4 млн тонн нефти.

Также Райхе добавила, что хотя энергоснабжение в Германии является безопасным, наблюдается значительный рост цен.

Отметим, еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз настаивает на продолжении санкционного давления на Россию, применении ценового потолка G7 и дальнейшем введении запрета на морские услуги для российских танкеров.

Цены на нефть снова упали ниже $100 за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается снять нефтяные санкции "против некоторых стран", чтобы снизить мировые цены на нефть, которые взлетели из-за войны против Ирана и блокировки Ормузского пролива.