Трамп недоволен Макроном из-за отказа от участия в операциях в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп высказал критику в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона после его заявления об отказе от участия в операциях по разблокированию Ормузского пролива.

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Макрон заявил на заседании Совета обороны Франции: "Мы не являемся стороной конфликта, и поэтому Франция никогда не будет участвовать в операциях по открытию или освобождению Ормузского пролива в нынешних условиях".

Отвечая на вопрос журналиста в Овальном кабинете о комментариях Макрона, Трамп сказал: "Ну, он очень скоро уйдет с поста. Так что посмотрим. Я не знаю".

Напомним, президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

В воскресенье Трамп обсудил присоединение к коалиции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трамп сказал, что готовность Макрона помочь сейчас на "8 из 10". Он также сказал, что Великобритания присоединится к коалиции.