Трамп: нам не нужна помощь ни от кого в защите Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп возмутился отказом большинства союзников по НАТО участвовать в совместной операции против Ирана для защиты Ормузского пролива, заявив, что ему не нужна ничья помощь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Американский президент заявил, что он "не удивлен" такой реакцией союзников, поскольку всегда считал НАТО "односторонней" структурой, которая якобы не готова помогать США.

"Однако я не удивлен их действиями, поскольку всегда считал НАТО, на который мы тратим сотни миллиардов долларов ежегодно, защищая эти самые страны, односторонней организацией – мы будем защищать их, но они ничего не будут делать для нас, в частности, во время необходимости", – написал Трамп.

Американский президент заявил, что США уничтожили иранские вооруженные силы, а также флот, воздушные силы, средства ПВО и лидеров страны.

Учитывая эти военные успехи, Трамп заявил, что не нуждается и "никогда не нуждался" в помощи от стран-членов Альянса в операции против Ирана.

"Учитывая то, что мы достигли такого военного успеха, мы больше не "нуждаемся" и не желаем помощи стран НАТО – МЫ НИКОГДА В ЭТОМ НЕ НУЖДАЛИСЬ! То же самое касается Японии, Австралии или Южной Кореи. На самом деле, говоря как президент Соединенных Штатов Америки, бесспорно самой мощной страны в мире, МЫ НЕ НУЖДАЕМСЯ В ПОМОЩИ НИ ОТ КОГО!" – написал глава Белого дома.

Напомним, на днях Трамп призвал страны НАТО помочь США восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив. Он предупредил, что в случае отказа НАТО ждет "очень плохое будущее".

Во вторник, 17 марта, французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция никогда не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива в нынешних условиях.

Ранее о своем отказе присоединиться к операции США заявляли в Германии.

Подробнее читайте в материале "Европейской правды": Трамп без союзников: почему европейцы не спешат отправлять войска в Ормузский пролив.