СМИ: в Дании готовились к высадке сил США на Гренландию на пике угроз Трампа

В дни интенсивных претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию в Дании начали серьезно допускать самое худшее развитие событий и готовили свои небольшие силы к хоть какому-то сопротивлению, если бы Трамп отдал приказ о захвате острова.

Об этом сообщает DR со ссылкой на источники в Дании, Франции и Германии, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, которые были тесно вовлечены в дискуссии по "гренландскому кризису", датские военные, которых срочно отправили на Гренландию в январе, направлялись туда уже с готовностью к возможному сопротивлению американским силам в случае решения президента США силой взять под контроль территорию своего союзника.

Датские военные взяли с собой взрывчатку, которая бы позволила разрушить взлетно-посадочные полосы в Нууке и поселении Кангерлуссуак, что сорвало бы американцам "быстрый" воздушный десант.

Кроме того, они взяли запасы компонентов крови, на случай, если бы дошло до реальных боевых столкновений с тяжелоранеными.

Собеседники рассказывают, что тогда, в январе, никто не имел разведданных о конкретных планах США, но на фоне настойчивых заявлений Трампа в Копенгагене и столицах союзников проснулись реальные опасения, что Штаты действительно могут решиться на немыслимое решение и попытаться захватить Гренландию. Эта тревога особенно возросла после молниеносной операции США против Венесуэлы и захвата президента Николаса Мадуро с женой.

"Когда Трамп продолжает повторять, что "хочет Гренландию", а потом происходит то, что произошло в Венесуэле – нам уже надо было воспринимать серьезно все сценарии", – поделился один из чиновников.

В оценках рисков также начали констатировать, что администрация в США "уже не работает как обычно", поскольку рядом с Трампом не хватает людей, которые могли бы отговорить его от рискованных авантюр.

"С "гренландским кризисом" Европа осознала, что мы должны быть способны позаботиться о нашей собственной безопасности", – комментирует собеседник из Франции.

Также чиновники из Франции и Германии поделились, что Дания еще в начале 2025 года, как только Трампа во второй раз избрали президентом, в конфиденциальных разговорах с Парижем и Берлином, а также соседями из Северной Европы, делилась своими опасениями, что президент США может возобновить посягательство на Гренландию и просила о политической поддержке. Копенгаген хотел найти какой-то баланс, чтобы избежать конфронтации с США, но и не подчиниться молча, если бы Трамп взялся реализовывать свои прихоти.

В этих обсуждениях Дания и союзники согласились демонстрировать солидарность в публичных заявлениях, а также активизировать совместную военную деятельность на Гренландии. Союзники уже тогда просигнализировали о своей готовности отправить своих военных на Гренландию.

В последнее время президент США не вспоминает о Гренландии, переключив свое внимание на другие темы. Из последнего, в феврале Трамп заявил, что отправит на остров корабль-больницу, поскольку там якобы не хватает возможностей получить медицинскую помощь.

Премьер Гренландии отреагировал комментарием, что Гренландия имеет все необходимое и не нуждается в такой помощи.

Министр обороны Дании сообщил, что датское правительство не имеет никакой информации о планах по отправке в Гренландию американского медицинского судна, а премьер Дании потроллила Дональда Трампа.