В Дании ничего не знают о медицинском корабле, который Трамп якобы отправляет в Гренландию

Датское правительство не располагает никакой информацией о планах отправки в Гренландию американского медицинского судна, о чем объявил Дональд Трамп.

Об этом министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен сообщил DR Nyheder, пишет "Европейская правда".

Его заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсетях, в котором написал, что в Гренландию направляется судно, чтобы "позаботиться обо всех больных".

В то же время Троельс Лунд Поульсен отверг утверждение о какой-либо необходимости во внешней помощи. По его словам, система здравоохранения в Гренландии функционирует так же хорошо, как и в Дании.

"Население Гренландии получает необходимую медицинскую помощь в Гренландии. Гренландцы также могут получить специальное лечение в Дании. Нет необходимости в специальных мерах в сфере здравоохранения в Гренландии. Этим уже занимается правительство Гренландии, а в случае необходимости – и Королевство Дания", – сказал министр.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что он сотрудничает с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, чтобы отправить больничное судно в Гренландию.

Пост Трампа появился через несколько часов после того, как Объединенное арктическое командование Дании сообщило об эвакуации члена экипажа, нуждавшегося в неотложной медицинской помощи, с американской подводной лодки в водах Гренландии.

Хотя впоследствии президент США отказался от своего требования о полном завоевании Гренландии, премьер-министр Дании Метте Фредериксен убеждена, что кризис не решен.