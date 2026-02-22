Премьер Дании потроллила Трампа, который якобы отправляет медицинский корабль в Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отреагировала на сообщение президента США Дональда Трампа о его "медицинских инициативах" в отношении Гренландии.

Об этом Фредериксен написала в соцсети Facebook в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что он сотрудничает с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, чтобы отправить больничное судно в Гренландию.

Трамп написал в соцсетях, что отправляет в Гренландию большой медицинский корабль, чтобы оказать помощь "многим больным людям, которые не получают необходимого лечения".

В своем заявлении Фредериксен не упомянула имя Трампа прямо, однако, очевидно, ее сообщение касалось заявления президента США.

"Я рада жить в стране, где все имеют свободный и равный доступ к здравоохранению. Где не страховка и не состояние определяют, получишь ли ты надлежащее лечение. Такой же подход применяется в Гренландии. Хорошего воскресного дня всем вам!" – написала премьер.

Министр обороны страны ранее сообщил, что датское правительство не имеет никакой информации о планах отправки в Гренландию американского медицинского судна, о чем объявил Дональд Трамп. Он отверг утверждение о какой-либо необходимости во внешней помощи.

Пост Трампа в субботу появился через несколько часов после того, как Объединенное арктическое командование Дании сообщило об эвакуации члена экипажа, нуждавшегося в неотложной медицинской помощи, с американской подводной лодки в водах Гренландии.