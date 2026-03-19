Канцлер Австрии заявил, что Орбан должен выполнять решения, которые он сам согласовал в ЕС

Канцлер Австрии Кристиан Штокер раскритиковал главу венгерского правительства Виктора Орбана за то, что он не придерживается согласованного еще в декабре решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Штокер заявил, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг.

По словам главы правительства Австрии, Орбан сам дал согласие на такой вариант поддержки Украины, поэтому ему "следует придерживаться собственных решений".

Относительно энергоснабжения Венгрии Штокер отметил, что есть предложения от других государств-членов Европейского Союза, в частности Хорватии, которые могли бы обеспечить Венгрию энергоносителями.

"Поэтому я считаю, что следует срочно придерживаться решений и не блокировать их из соображений внутренней политики", – заявил канцлер Австрии.

Он также сказал, что предвыборная кампания не должна влиять на такие важные решения.

"Мы должны обсудить, что за этим стоит. И если это предвыборная кампания, то я считаю, что мы должны быть честными друг с другом и сказать, что это не является аргументом, учитывая то, как чувствует себя Украина, как чувствуют себя люди в Украине и что мы сами решили", – добавил Штокер.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Виктор Орбан "предал" ЕС и использует Украину как оружие во время выборов.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден выразил мнение, что ЕС может двигаться вперед со своими решениями, даже если одна страна блокирует их.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, прибыв на саммит ЕС, заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.