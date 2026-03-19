Спецпредставитель Трампа: США снимают санкции с белорусских банков и производителей калия

Специальный представитель президента США Джон Коул во время визита в Беларусь объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Коул заявил во время пресс-конференции в Минске, сообщает "Пул Первого".

Об отмене санкций спецпредставитель США объявил после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По словам Коула, ограничения будут сняты с белорусского Министерства финансов, Банка развития Беларуси и Белинвестбанка. Кроме того, из санкционного списка США будут исключены "Белорусская калийная компания" и "Беларуськалий", которые являются главными производителями калийных удобрений.

Спецпредставитель президента США заявил, что отмена ограничений произойдет быстро, и отметил, что обсудил этот вопрос с должностными лицами Министерства финансов перед визитом в Минск.

Как стало известно вечером 19 марта, после встречи Коула с Лукашенко белорусский режим освободил группу политических заключённых.

С лета 2025 года после контактов администрации Трампа с Лукашенко и ослабления американских санкций из тюрем выпустили более сотни белорусских политзаключенных.

